В Пермском крае пройдёт аукцион по продаже прав на заготовку древесины На тоги выставят 40 лесосек Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 27 мая проведёт электронный аукцион для представителей малого и среднего бизнеса. На продажу выставлено 40 лотов — это лесосеки, общий объём разрешённой к заготовке древесины по которым составляет 108,8 тыс. кубометров. Об этом сообщили в минприроды Прикамья.

В ведомстве пояснили, что заявки принимаются в электронной форме на платформе «Сбербанк-АСТ».

Подать документы можно с 5 по 25 мая 2026 года до 10:00 по Москве (12:00 по местному времени).

Аукцион предоставляет предпринимателям возможность легально получить доступ к лесным ресурсам региона для заготовки древесины.

Торги пройдут на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.