В пермском аэропорту наблюдаются задержки в расписании нескольких рейсов Пять самолётов вылетят из Перми с опозданием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино днём 5 мая снова наблюдаются задержки в расписании нескольких авиарейсов. Информация отображается на онлайн-табло.

Изменения в расписании касаются семи рейсов: двух на вылет, одного на прилёт и трёх парных. Так, самолёт в Москву рейсом FV 6592 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Перми в 15:20, его перенесли на 17:20. Самолёт «ЮВТ Аэро» из Нижневартовска рейсом ЮВ 252 по расписанию должен был прилететь в Пермь в 17:10, время прибытия изменили на 20:30.

Задерживается также прибытие и отправление двух рейсов «ЮВТ Аэро». По маршруту Усинск—Пермь и обратно (ЮВ 240, ЮВ 249) самолёт по расписанию ожидался в Перми в 16:30, но расчётное время перенесли на 20:00, обратный вылет перенесён с 17:20 на 20:40. По маршруту Пермь—Когалым и обратно (ЮВ 231, ЮВ 232) время вылета перенесли с 18:10 на 21:10, обратный рейс ожидается в Перми в 01:50 6 мая вместо 23:10 5 мая.

Изменения коснулись парного рейса компании «Руслайн» по маршруту Нарьян-Мар—Пермь. Судно, следующее рейсом 7R 843, ожидается в Перми в 22:45 (вместо 18:40), вылет 7R 844 перенесён на 23:20 (с 19:30).

Кроме того, с задержкой из Перми отправился самолёт компании «Азимут» в Минеральные Воды. Опоздание составило 1 час 15 минут.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на фоне ракетной опасности ночью пермский аэропорт был закрыт для приёма и отправки самолётов. Часть рейсов была перенесена на несколько часов. Около 5 часов утра работа воздушной гавани была возобновлена.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.