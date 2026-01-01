В Перми на майских аукционах предложат свыше 25 тысяч «квадратов» земли под жильё и склады Большинство лотов предназначены для ИЖС

Константин Долгановский

В мае в Перми пройдут сразу три аукциона, на которых будут выставлены 26 земельных участков общей площадью 25,9 тыс. кв. м. Торги состоятся 7, 14 и 21 мая. Большая часть лотов — 25 участков — предназначена для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ещё один участок в микрорайоне Новые Ляды выставлен под складские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Наибольшее число территорий для ИЖС расположено в Свердловском и Орджоникидзевском районах: по девять и восемь участков соответственно. Также возможности для строительства частных домов появятся в Мотовилихинском, Кировском, Дзержинском и Ленинском районах. Размеры участков варьируются от 495 до 2000 кв. м.

Кроме того, в мае повторно будут предложены земли в жилом районе Ново-Бродовский для индивидуального строительства.

Все аукционы пройдут в электронной форме на площадке АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав». Подробная информация о лотах и условиях участия доступна на официальном сайте администрации Перми и специализированном портале для торгов.

