Жители Перми готовы потратить на покупку велосипеда 28 тысяч рублей Большинство пермяков покупают технику с рук

Константин Долгановский

Согласно исследованию «Авито», большинство жителей Перми регулярно катаются на велосипеде, и в среднем готовы выделить на покупку велотранспорта 28 тыс. руб. Велопрогулки для пермяков — прежде всего способ получить удовольствие: более половины опрошенных (52%) катаются ради отдыха, 23% — для спорта, а 9% используют велосипед вместо обычных прогулок. Об этом Новому компаньону рассказали в пресс-службе компании.

Велосипед в Перми — популярное средство передвижения и досуга: 60% жителей города хотя бы иногда садятся за руль. Среди молодёжи 18—24 лет 26% катаются почти каждый день, а в целом по городу среднее количество поездок за тёплый сезон составляет около 32 раз.

Интересно, что большинство пермяков научились кататься самостоятельно (60%), особенно среди старших возрастных групп. Родители научили 22% опрошенных, а родственники — ещё 9%.

На рынке велосипедов в Перми сейчас наблюдается настоящий бум. Так, за последний месяц продажи на «Авито» выросли на 75%. Чаще всего покупают детские велосипеды (21% всех сделок), их продажи выросли в 2,5 раза, а средняя цена — 5 тыс. руб. Горные велосипеды занимают 13% рынка, их стали покупать на 92% чаще (16 тыс. руб. в среднем), а городские — на третьем месте (6%, рост на 22%, средняя цена 15 тыс. руб.).

Большинство пермяков предпочитают покупать велосипеды «с рук» — такие сделки составляют 63% от всех продаж и позволяют сэкономить почти 40% по сравнению с новыми моделями.

