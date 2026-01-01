Из Прикамья в Ливан отправили первую партию пиломатериалов В прошлом году экспорт в Республику не осуществлялся

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В апреле из Прикамья в Ливан была отправлена первая в этом году партия пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Карантинный фитосанитарный контроль продукции, предназначенной для экспорта в Ливан из Пермского края, был осуществлён надзорным органом 30 апреля. Общий объём партии составил 80 куб. м пиломатериалов хвойных пород, произведённых из сосны и ели.

По результатам проведённого осмотра экспортной продукции ведомство установило отсутствие карантинных вредных организмов. На партию было выдано два фитосанитарных сертификата.

В Россельхознадзоре также обратили внимание, что в 2025 году вывоз лесоматериалов из Пермского края в Ливан не осуществлялся.

В апреле также на экспорт была отправлена первая в этом году партия пиломатериалов хвойных пород из Прикамья в Южную Корею. Общий объём продукции составил 240 куб. м.

