Пермяки тратят на переезд в среднем более 18 тысяч рублей
Почти треть горожан привлекает для этого частных грузчиков
Согласно опросу, проведённому «Авито Услугами» среди 10 тыс. россиян, большинство пермяков при организации переезда ориентируются на фиксированную стоимость услуг — этот критерий важен для 67% жителей города. Почти столько же (62%) обращают внимание на сохранность вещей, а опыт исполнителей ценит каждый второй. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».
В среднем жители Перми готовы потратить на переезд (без учёта ремонта и покупки жилья) около 18, 1 тыс.руб. Для организации переезда 31% пермяков привлекают частных грузчиков, а 20% обращаются в специализированные компании.
Переезд для многих — не просто хлопоты, а шаг к переменам. Более половины (60%) пермяков уже меняли жильё, а четверть планирует сделать это в ближайшее время. Почти половина (48%) воспринимает смену места жительства как радостное событие, только 20% считают это рутиной, а 17% — стрессом. Женщины чаще радуются переезду (46% против 37% у мужчин), а мужчины чаще видят в этом необходимость (26% против 19%).
Главные причины переезда — желание перемен и стремление улучшить жизнь (59%), расширение семьи или смена работы (42%), а также выгодные предложения на рынке недвижимости (20%).
