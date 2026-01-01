Пермяки тратят на переезд в среднем более 18 тысяч рублей Почти треть горожан привлекает для этого частных грузчиков

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

Согласно опросу, проведённому «Авито Услугами» среди 10 тыс. россиян, большинство пермяков при организации переезда ориентируются на фиксированную стоимость услуг — этот критерий важен для 67% жителей города. Почти столько же (62%) обращают внимание на сохранность вещей, а опыт исполнителей ценит каждый второй. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

В среднем жители Перми готовы потратить на переезд (без учёта ремонта и покупки жилья) около 18, 1 тыс.руб. Для организации переезда 31% пермяков привлекают частных грузчиков, а 20% обращаются в специализированные компании.

Переезд для многих — не просто хлопоты, а шаг к переменам. Более половины (60%) пермяков уже меняли жильё, а четверть планирует сделать это в ближайшее время. Почти половина (48%) воспринимает смену места жительства как радостное событие, только 20% считают это рутиной, а 17% — стрессом. Женщины чаще радуются переезду (46% против 37% у мужчин), а мужчины чаще видят в этом необходимость (26% против 19%).

Главные причины переезда — желание перемен и стремление улучшить жизнь (59%), расширение семьи или смена работы (42%), а также выгодные предложения на рынке недвижимости (20%).

