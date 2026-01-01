За травму на работе житель Пермского края взыскал с предприятия 1 млн рублей Рабочий получил травму головы и переломы

Константин Долгановский

За производственную травму на рабочем месте житель Пермского края взыскал со своего работодателя 1 млн руб. компенсации морального вреда. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 54-летний мужчина упал с высоты во время строительных работ на территории одного из предприятий Соликамска.

«После происшествия пострадавшего экстренно госпитализировали. У него диагностировали сочетанную травму головы и переломы. Необходимость длительного лечения, ограничение физических возможностей и нарушение привычного образа жизни причинили мужчине серьёзные нравственные страдания», — отметили в ведомстве.

В добровольном порядке предприятие отказалось выплачивать пострадавшему компенсацию, поэтому он обратился в суд. Во время процесса было установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение требований законодательства об охране труда, поэтому суд встал на сторону истца. Финансовые обязательства предприятие исполнило в полной мере.

