В Перми средний чек в аптеках в апреле составил более 6,6 тысячи рублей Это на 3% ниже, чем месяцем ранее

Константин Долгановский

Аналитики Megapteka.ru опубликовали свежий обзор аптечного рынка по крупнейшим городам России, уделив особое внимание динамике цен, структуре спроса и рейтингу доступности лекарств. В центре внимания оказалась и Пермь.

В апреле в Перми зафиксирован рост продаж медикаментов примерно на 1% при одновременном снижении средних цен на 3%. Особенно заметно подорожали препараты для лечения инфекций (+24%), противоаллергические средства (+23%) и эндокринологические лекарства (+11%). В то же время спрос на контрацептивы снизился на 22%, а препараты от боли, воспаления и для желудочно-кишечного тракта подешевели на 6-8%.

По итогам месяца Пермь заняла 28-е место среди российских городов по среднему чеку в аптеке — 6632 руб. Для сравнения: в марте средняя стоимость аптечной корзины по 28 городам составляла 7122 руб., а в апреле снизилась до 7077 руб. (минус 0,63%).

Эксперты отмечают, что после бурной динамики марта рынок вошёл в фазу стабилизации. В целом по стране продажи в денежном выражении выросли на 2,5%, а цены снизились на 0,6%. Ожидается постепенный переход к летней структуре спроса, что может повлиять на ассортимент и стоимость популярных препаратов.

