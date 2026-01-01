В Группе «Уралхим» стартовал II Чемпионат профессионального мастерства Поделиться Твитнуть

фото Группы «Уралхим»

В Группе «Уралхим» дан старт II Чемпионату профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования проходят в два этапа: региональный — на производственных площадках, и корпоративный финал, где встретятся победители от каждой из них.

Участники демонстрируют свое мастерство в восьми сквозных номинациях, среди которых «Лаборант химического анализа», «Линейный руководитель на производстве», «Машинист тепловоза», «Сварщик», «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер», «Метрология и КИПиА», а также «Газоспасатель».

фото Группы «Уралхим»

В апреле первые региональные этапы прошли в филиалах «ПМУ» и «Азот». В «ПМУ» соревнования уже провели по трем направлениям, а в «Азоте» выбрали лучших в двух номинациях.

Корпоративный финал Чемпионата состоится в октябре 2026 года в Кирово-Чепецке, где определят лучших в четырех номинациях: «Линейный руководитель на производстве», «Лаборант химического анализа», «Машинист тепловоза» и «Электромонтер».

Кирилл Комаров, руководитель корпоративного университета и департамента развития бренда работодателя и работы с молодыми талантами АО «ОХК «Уралхим»:

— В Группе «Уралхим» мы уделяем особое внимание развитию профессиональных компетенций сотрудников, работающих непосредственно на производстве. Чемпионат для нас — это в первую очередь возможность обмена опытом между разными площадками. Во-вторых, он помогает выявлять специалистов высочайшего класса — лучших из лучших в своем деле. А еще это развитие кадрового потенциала, работа на перспективу и выравнивание компетенций между предприятиями. Для широкой аудитории Чемпионат — один из инструментов повышения престижа рабочих профессий.

фото Группы «Уралхим»

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 тыс. человек.

Реклама. Филиал «ПМУ» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

erid: 3apb1QrvkfDM7MsrehTrfRkbDj5H8JnpWQbRzs5AWMcND

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.