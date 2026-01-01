Зарплатные ожидания пермяков оказались ниже среднероссийских

Жители Перми желают получать от 147 тысяч рублей

  Константин Долгановский

Финансовый университет при Правительстве РФ представил свежие данные по зарплатным ожиданиям россиян. В исследовании учитывались мнения жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек, в том числе и Перми.

По итогам первого квартала 2026 года в Перми среднее значение желаемой зарплаты составило 147 тыс. руб. в месяц, а медианное — 118 тыс. руб. Эти показатели оказались ниже общероссийских: по стране среднее ожидание — 166 тыс., медиана — 122 тыс. руб.

Самые высокие средние значения желаемых зарплат оказались во Владикавказе (211 тыс. руб. в месяц), Новокузнецке (207), Мурманске (206), Кургане (203), Сочи (197), Стерлитамаке (196), Ростове-на-Дону и Москве (по 196 тыс. руб. в месяц).

Самые низкие (от 144 тыс. руб. и ниже) — в Махачкале, Ульяновске, Рязани и Костроме. 

Эксперты отмечают, что зарплатные ожидания россиян в целом перестали расти, что свидетельствует о завершении периода «зарплатной гонки», наблюдавшегося в последние годы. В среднем по стране срок поиска новой работы для уволенных составил 2 месяца, что немного лучше показателя годичной давности (2,2 месяца).

