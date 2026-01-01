Город Пермского края вошёл в топ-10 локаций для путешествий В перечне малых городов Русского географического общества оказалась Губаха

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе

Константин Долгановский

Губаха, малый город Пермского края, вошёл в топ-10 локаций для путешествий по России летом 2026 года, подготовленный Русским географическим обществом (РГО) и сервисом «Авито Путешествия».

«Губаха — город на южных отрогах Северного Урала, Мекка индустриальных туристов и скалолазов. Благодаря энтузиастам шахтёрский город превратился в современный центр притяжения. Настоящий туристический бум случился после выхода фильма «Сердце Пармы» в 2022 году», — отмечается в публикации общества.

По информации аналитиков, популярность Губахи у путешественников за последний год выросла в два раза. Туристам предлагают посетить декорации к фильму «Сердце Пармы» на берегу Косьвы, гору Крестовую, Каменный Город, Губахинские пещеры, сквер «Уральский океан» с каменными сферами с останками морских обитателей пермского геологического периода.

Перечень РГО составлен из малых городов с населением не более 50 тыс. человек. Отмечается, что в России таких мест около 800 — почти 70% всех городов. В этом году в топ локаций, помимо Губахи, вошли Рогачёво (Московская обл.), Кировск (Мурманская обл.), Вытегра (Вологодская обл.), Свияжск и Высокая Гора (Татарстан), Краснослободск (Волгоградская обл.), Гурьевск (Калининградская обл.), Тамань (Краснодарский край) и Муравленко (Ямало-Ненецкий АО).

