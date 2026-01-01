На Пермской судоверфи спустили на воду круизное судно «Мамин-Сибиряк» Поделиться Твитнуть

фото компании «ВолгаWolga»

После межнавигационного ремонта на воду спущено круизное судно проекта 646 «Мамин-Сибиряк». Об этом сообщили на Пермской судоверфи.

В ходе работ был проведён ремонт донно-забортной арматуры и швартовных механизмов; установлены новые марки-углубления и шторм-трапы; изготовлены и заменены рули; заменены дизель-генераторы; проведены работы по ремонту гребных валов; осуществлён восстановительный ремонт обшивки корпуса и МСЧ; нанесено новое лакокрасочное покрытие и пр.

Основные технические характеристики судна: длина 65,5 м, ширина 10 м, количество пассажиров — 79 человек.

Круизное судно «Мамин-Сибиряк» относится к классу «река‑море», что позволяет ему совершать плавания по рекам и озёрам, а также выходить в прибрежные морские воды.

Напомним, новое оборудование Пермской судоверфи обеспечивает возможность изготовления корпусных деталей толщиной до 40 мм и длиной до 6 м, что позволяет проводить ремонт судов и строить новые.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.