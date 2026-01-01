В Перми открылась выставка к 120-летию подводного флота в России Выставка «Слушать в отсеках» работает в Доме Мешкова

Фото: Никита Лимонов/Пермский краеведческий музей

У новой выставки в Доме Мешкова много важных информационных поводов: 330 лет Военно-морскому флоту России, 120 лет российскому подводному флоту, 630 лет Стефана Великопермского… А ещё — Год промышленности в Пермском крае. Казалось бы, много не связанных между собой дат, но, как показывает выставка «Слушать в отсеках» (6+), в теме подводного флота все они соединяются.

Героями выставки стали пермяки, служившие на подводных лодках ВМФ СССР и Российской Федерации. До Октябрьской революции ежегодно на Балтийский флот поступали сотни новобранцев из Пермской губернии; возможно, кто-то из них был в числе первых российских подводников, но сведений о них не сохранилось. В 1930-е годы, когда подлодки строились крупными сериями, уроженцы Прикамья появились среди командного состава подводного флота. Один из них — Валентин Стариков. В 1942 году он стал Героем Советского Союза, а его лодка М-171 — гвардейской. В боях за остров Шумшу Курильской гряды отличился рулевой подлодки Л-13 матрос Юрий Шубинцев. Срочную службу на подводных атомоходах несли матросы из Пермской области Василий Лузин и Валерий Завалин.

Сложная техника подводного флота — как атомного, так и дизельного — требовала грамотных специалистов. Зимой 1963 года ушли по комсомольской путевке в Севастопольское высшее военно-морское училище десять студентов Пермского университета. Все они стали офицерами, некоторые дослужились до звания капитана I ранга, а Александр Лобанов стал ещё и кандидатом технических наук.

Пермяки Сергей Козарь и Андрей Гониченко были командирами атомных подлодок. Именно они, а также их товарищ Владимир Артюх, который служил на противолодочном корабле, стали инициаторами создания выставки и поделились экспонатами из личных коллекций.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Эта выставка очень любопытно начиналась. Осенью прошлого года Сергей Геннадьевич и Андрей Савельевич пришли в музей и рассказали, что в Перми есть большое сообщество ветеранов-подводников, и вообще Пермь имеет прямое отношение к подводному флоту. Ветераны очень заинтересованы в том, чтобы об этом знало как можно больше людей. На той встрече мне идея подобной выставки показалась довольно расплывчатой, но тема зацепила, и мы с заведующей Домом Мешкова Светланой Негановой начали думать; а что если и вправду — взять и сделать? Мне очень приятно, что срок от первой нашей встречи до открытия выставки был таким коротким. Благодаря инициативе ветеранов и их активному участию мы открыли необычную выставку и очень надеемся, что люди разных возрастов увидят в ней что-то своё.

Капитан I ранга Сергей Козарь рассказал на вернисаже, что лодка Б-292, которой он командовал, уже после его увольнения получила название «Пермь». Это была первая «Пермь» в истории российского военного флота, а сейчас ей на замену пришла новая атомная подводная лодка, спущенная на воду 27 марта 2025 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — ПО «Севмаш».

Истории подводных лодок с названием «Пермь» на выставке посвящён отдельный стенд.

Благодаря участию ветеранов-подводников выставка пополнилась очень эмоциональными личными материалами — подлинными документами, обмундированием, а также редкими фотографиями неформальных моментов из жизни подводников. Так, Сергей Козарь поделился с музеем фотографиями, сделанными во время церемонии его посвящения в подводники. Церемония жёсткая: надо сначала поцеловать раскачивающуюся кувалду, а затем выпить до дна морскую воду, налитую в плафон светильника емкостью чуть меньше литра. Казалось бы, странно, но именно такие эпизоды ветераны вспоминают с самыми тёплыми чувствами: это и гордость от пройденного испытания, и живое ощущение дружбы и товарищества, которое в условиях подводного флота — особенно тесное.

Среди необычных экспонатов выставки — икона Стефана Великопермского. Святитель Перми Великой тоже несёт службу на подводной лодке: образ святого присутствует на новом атомоходе «Пермь».

Ещё один стенд выставки будет особенно интересен детям — на нём представлены миниатюрные модели самых разных подводных лодок, а ещё ребята могут заглянуть в «перископ» и послушать по телефону команды капитана корабля.

Выставка «Слушать в отсеках» будет работать в Доме Мешкова до 1 февраля 2027 года. Ветераны морского флота намерены часто бывать на ней, причём не одни, а вместе со школьниками. Как рассказал на вернисаже Андрей Савельевич Гониченко, капитан I ранга, председатель Пермского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота, на атомоходе «Пермь» посменно служат два экипажа, и ни в одном из них нет ни одного пермяка! Для ветеранов-подводников это вызов: они намерены рассказывать школьникам о романтике военно-морской службы, чтобы будущие призывники сознательно выбирали подводный флот и отправлялись служить на атомоход с названием родного города.

