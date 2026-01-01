Учёные ПГНИУ разработали сайт для помощи пермякам с поллинозом

Константин Долгановский

В Перми заработал сайт pollen.psu.ru, призванный помочь пермякам с аллергией на цветение растений, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Сотрудники кафедры ботаники и генетики растений Пермского госуниверситета, совместно с докторами Пермской медицинской академии, уже почти два десятилетия помогают аллергикам. Они проводят диагностику и контролируют симптомы, используя данные аэропалинологического мониторинга.

В 2010 году на крыше восьмиэтажного корпуса ПГНИУ установили волюметрический пыльцеуловитель. Два гравиметрических прибора также находятся на площади перед корпусом. Прибор на крыше фиксирует пыльцу в объеме, равном объему легких взрослого человека. Для этого он «вдыхает» около 14 кубометров биоаэрозоля в сутки, улавливая пыльцевые зерна на специальных пленках.

Лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета ПГНИУ извлекают эти пленки, анализируют их под микроскопом и вносят данные в таблицу. Раньше такие календари пыления были доступны только специалистам. К 110-летию высшего образования в Прикамье ботаники решили сделать эту информацию общедоступной, чтобы помочь большему числу пермяков, страдающих поллинозом и сезонными аллергическими риноконъюнктивитами.

Пыльцеуловители в ПГНИУ фиксируют пыльцу 15 аллергенных растений, включая древесные, злаковые и травянистые виды. На сайте pollen.psu.ru представлены данные по пяти весенним деревьям: березе, клену, ели, ольхе и сосне. Сейчас количество пыльцевых зерен находится в зеленой зоне, но с началом массового цветения показатели могут перейти в желтую или красную зоны.

