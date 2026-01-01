За 4 мая в Прикамье потушили 14 пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 4 мая 2026 года, в Пермском крае ликвидировано 14 возгораний. Из них пять пожаров в Перми, по два пожара в Пермском муниципальном округе, а также по одному пожару в Чайковском, Октябрьском, Уинском, Красновишерском, Александровском, Сивинском и Березовском муниципальных округах. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В результате происшествий пострадавших нет, однако зафиксирован один смертельный случай.

Для предотвращения новых пожаров 4 мая на территории Пермского края работало 200 профилактических групп, состоящих из 444 специалистов. Они осмотрели 1845 домовладений и других мест проживания, инструктаж по пожарной безопасности получили 2855 человек, распространено 2253 информационных буклета.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.