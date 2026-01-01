В первом квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на 6,8 млрд рублей Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России в I квартале 2026 года было выдано автокредитов на сумму 306,9 млрд руб., что на 21,3% больше, чем в 2025 году. Однако по сравнению с 2024 годом наблюдается снижение на 45,3% (560,7 млрд руб.). Основные причины — рост процентных ставок, увеличение утилизационного сбора и ужесточение денежно-кредитной политики.

В I квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на сумму 6,8 млрд руб., что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года (5,8 млрд руб.).

Рейтинг НКБИ

Наибольшие объемы автокредитов были зафиксированы в:

— Москве — 33,7 млрд руб.,

— Московской области — 26,8 млрд руб.,

— Санкт-Петербурге — 18,5 млрд руб.,

— Краснодарском крае — 15,4 млрд руб.,

— Татарстане — 14,6 млрд руб.

В I квартале 2026 года среди 15 регионов-лидеров по автокредитованию наибольший рост показали:

— Москва — +41,7%,

— Санкт-Петербург — +37,4%,

— Московская область — +26,3%,

— Ростовская область — +24,6%,

— Свердловская область — +23,7%.

Это говорит о том, что спрос на автокредиты постепенно восстанавливается в крупных городах и экономически активных регионах.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на некоторое оживление в I квартале 2026 года и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано с высокими процентными ставками, ростом цен на автомобили и ужесточением требований к заёмщикам».

