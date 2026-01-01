В Перми от клещей обработали более 35 га городских объектов озеленения Общая площадь обрабатываемых территорий составит 1387 га

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

Администрация Перми

В Перми начался первый этап противоклещевой обработки, охватывающий шесть участковых лесничеств. Общая площадь обрабатываемых территорий составляет 1387,4 га, рассказали в пресс-службе мэрии.

Специалисты обрабатывают наиболее посещаемые горожанами места: экологические тропы, зоны отдыха в радиусе 50 м, открытые поляны, площадки для выгула собак, остановочные павильоны на границе с лесом и участки дорожно-тропиночной сети.

Повторная обработка запланирована на лето. В случае неблагоприятных погодных условий сроки могут быть изменены.

По данным МКУ «Пермблагоустройство», с начала апреля в Перми уже обработаны более 35 га городских объектов озеленения. Среди них — городская эспланада, Театральный сад, Комсомольский проспект, сад имени Гоголя, улицы Попова и Татищева, Аллея Памяти на ул. Екатерининской и газоны на ул. Ленина.

Акарицидную обработку проводят специализированные компании с использованием разрешенных препаратов (акарицидов). Для равномерного нанесения раствора применяется специальная техника. Акарицидные средства безопасны для людей и не вредят окружающей среде. На время обработки рекомендуется ограничить посещение этих участков, которые обозначены информационными табличками. После завершения работ территории становятся доступными для посещения, но необходимо соблюдать меры предосторожности.

Важно помнить, что акарицидные препараты не гарантируют полной защиты от клещей. Переносчиками паразитов могут быть птицы и животные. Жителям Перми и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности: отдыхать и гулять только на специально оборудованных площадках, не ходить глубоко в лес, использовать репелленты с пометкой «от клещей», выбирать закрытую одежду светлых тонов и осматриваться после прогулок по лесу.

