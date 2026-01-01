За апрель в Перми демонтировали 27 незаконно установленных объектов и вывесок Демонтаж проводился МКУ «Содержание муниципального имущества» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» демонтировало в Перми 27 незаконно установленных объектов и вывесок, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Дзержинском районе были ликвидированы павильон на ул. Данщина и 9 вывесок на улицах Подлесной и Пожарского.

В Индустриальном районе убрали павильон «Шиномонтаж» и открытую автостоянку на ул. Карпинского, а также автостоянку на ул. Мира. В Орджоникидзевском районе снесли 13 вывесок на улицах Карбышева и Кабельщиков, а также павильон на ул. Домостроительной. Все демонтированные объекты переместили на специальную площадку для хранения.

Работа по обнаружению и демонтажу незаконных установок будет продолжена. О случаях незаконного размещения объектов жители могут сообщить в администрацию своего района.

С реестром самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, обнаруженных на территории Перми, можно ознакомиться на сайте городской администрации по указанной ссылке.

Отметим, что в Перми действует Положение, регулирующее порядок выявления и демонтажа незаконно установленных объектов на муниципальных и государственных землях.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.