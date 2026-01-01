Директору Пермской галереи присвоили звание заслуженного работника культуры РФ Указ подписал президент страны

Юлия Тавризян

Ирина Молокотина

Президент России подписал указ №293 от 4 мая 2026 года, присвоив Юлии Тавризян, директору Пермской художественной галереи, почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Эта высокая награда отмечает более чем 40-летний труд Юлии Тавризян и ее личный вклад в сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия Пермского края. Благодаря её усилиям галерея реализовала множество значимых выставочных проектов и разработала разнообразные образовательные и инклюзивные программы. Под её руководством ведётся систематическая работа по сохранению и расширению коллекции, а также укрепляется сотрудничество с другими культурными учреждениями.

Особого внимания заслуживает инициатива Ю. Тавризян по переезду галереи в новое здание, что стало важным событием для культурной жизни страны.

