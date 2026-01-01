В Пермской дирекции дорожного движения новый руководитель

Анастасия Гусева назначена и.о. директора МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Ранее она занимала должность заместителя директора. Эту информацию можно найти в «СПАРК-Интерфакс». Дмитрий Артеменко, предыдущий руководитель дирекции, покинул свой пост 4 мая.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» было основано в 2011 году. До этого момента организация занималась управлением городскими светофорами и платными парковками. Дмитрий Артеменко стал главой дирекции в 2022 году, заменив на этом посту Максима Киса.

