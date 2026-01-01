Житель Прикамья выплатит 600 тысяч рублей за самовольное подключение к электросетям

Константин Долгановский

В Бардымском муниципальном округе сотрудники пермского филиала «Россети Урал» обнаружили факт незаконного потребления электроэнергии.

Один из жителей села Барда без разрешения подключил свои дома к электросетям и использовал электричество без договора с энергосбытовой компанией. В результате этого было зафиксировано потребление более 130 тыс. киловатт-часов, что привело к образованию задолженности.

Мужчина отказался добровольно погасить долг в размере 589 тыс. руб. Для привлечения его к ответственности энергетики обратились в суд.

Суд постановил взыскать с должника сумму неосновательного обогащения, а также возместить судебные расходы.

«Россети Урал» напоминают, что незаконное потребление электроэнергии может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. За кражу электроэнергии предусматривается лишение свободы до двух лет.

