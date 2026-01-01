Апелляция в Перми подтвердила картельный сговор перевозчиков

Константин Долгановский

Апелляция поддержала решение Пермского УФАС в деле против перевозчиков, замешанных в картельном сговоре.

Пермские транспортные компании ООО «Автобан» и индивидуальный предприниматель Кенин А.В. заключили тайное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах по предоставлению услуг для Нижегородской больницы.

Перевозчики согласовывали свои действия, чтобы обеспечить победу тому, кто предложит минимальное снижение стоимости контракта.

Пермское УФАС признало действия компаний нарушением антимонопольного законодательства.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами антимонопольного органа.

