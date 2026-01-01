Трамваи №12 начнут курсировать до железнодорожного вокзала Перми Это улучшит транспортную доступность Эспланады

На основании анализа пассажиропотока в центральной части города и обращений жителей Перми департамент транспорта администрации города внес изменения в работу трамвайных маршрутов, чтобы сохранить удобство передвижения даже в период ремонта трамвайных путей.

Так, с 6 мая маршрут №12 будет временно продлён до остановки «Станция Пермь II». Это позволит обеспечить транспортную доступность Эспланады для жителей Индустриального района.

Для поездок на ул. Максима Горького, в Разгуляй, а также по б. Гагарина можно использовать маршруты №7 и 11. Их работу усилят дополнительными трамваями.

