Власти Прикамья рассказали о реконструкции старого моста через Чусовую

Мост через Чусовую

Константин Долгановский

Продолжается реконструкция моста через Чусовую: демонтировано 178 из 336 п.м. железобетонной плиты проезжей части между опорами № 5 и 1; проведено усиление пролетного строения 3-4; сделан ремонт оголовков промежуточных опор; завершается установка опалубки опоры № 2. Об этом сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

По основному ходу дороги выполнена подбетонка площадок для локальных очистных сооружений № 8, устраивается шпунтовое ограждение локальных очистных сооружений № 9; планировка земляного полотна основного хода автомобильной дороги левого направления на участке с ПК 79 по ПК 83 (район п. Пальники); переустройство съездов транспортной развязки на км 25+266 на пересечении с железной дорогой и улицами Заводская и Молодежная (ПК 89); укрепление подтопляемых откосов насыпи моста через р. Чусовая; уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на основном ходу автомобильной дороги «Пермь – Березники» в районе ПК 90+35 – ПК 98+86,39 (район п. Пальники) правого и левого направлений.

