Ну улице Петропавловской в Перми демонтировано 37% старых трамвайных путей

Администрация Перми

В Перми продолжается ремонт трамвайных путей в рамках концессионного соглашения. ООО «Мовиста Регионы Пермь» ведет работы на нескольких ключевых участках: на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева, а также на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского.

Как сообщили в Гортрансе, на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского работы выполнены наполовину: там уже укладываются новые рельсы. На ул. Петропавловской демонтировано около 37% старой рельсошпальной решетки, и работы на этом участке продолжаются.

На всех участках обновляется основание и крепления с использованием современных материалов. Это улучшит плавность хода трамваев, снизит уровень шума и увеличит скорость движения.

