Пермское УФАС открыло дело из-за рекламы стоматологических услуг
Она размещена в соцсетях
Пермское УФАС возбудило административное дело из-за рекламы стоматологических услуг ВКонтакте.
Согласно закону, реклама медицинских услуг должна содержать предупреждение о противопоказаниях, необходимости ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом. Однако в рекламе стоматологии «Метелица», размещённой в социальной сети, такого предупреждения не было, пояснили в антимонопольном ведомстве.
Клинику могут привлечь к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
