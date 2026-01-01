Пермское УФАС открыло дело из-за рекламы стоматологических услуг Она размещена в соцсетях Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС возбудило административное дело из-за рекламы стоматологических услуг ВКонтакте.

Согласно закону, реклама медицинских услуг должна содержать предупреждение о противопоказаниях, необходимости ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом. Однако в рекламе стоматологии «Метелица», размещённой в социальной сети, такого предупреждения не было, пояснили в антимонопольном ведомстве.

Клинику могут привлечь к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.