В Прикамье будут судить распространителей наркотиков через интернет Преступное сообщество действовало в нескольких российских городах

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали пять местных жителей. Их обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ через интернет. По данным следствия, деятельность злоумышленников охватывала не только Пермь и регион, но и Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил и Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Операция по пресечению наркосети была проведена сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в сентябре 2025 года. В результате обысков и личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 7,5 кг различных запрещённых веществ, включая мефедрон, кокаин, гашиш и производное N-метилэфедрона. Кроме того, было найдено 500 г прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков. Для хранения и фасовки «зелья» преступники использовали специально оборудованные тайники, гараж и дачу.

На данный момент все пятеро обвиняемых находятся под стражей. Следствие по делу продолжается, подробности не разглашаются в интересах расследования.

