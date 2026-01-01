В Перми температура воздуха впервые с начала года поднялась выше +20 градусов

Виталий Кокшаров

В понедельник, 4 мая, в Перми впервые с начала года температура поднялась до +20˚С. В отдельных районах края, например в Кудымкаре, было зафиксировано до +21˚С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Во вторник, 5 мая, тёплый воздушный поток с запада сохранится, и в дневное время по краю ожидается температура в диапазоне +19...+24˚С, а в Перми — до +23˚С.

Вечером на северо-западе региона возможны первые сильные грозы с локальными порывами ветра до 15-20 м/с.

