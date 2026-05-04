В Перми пройдет выставка технологий по управлению транспортом в карьерах и на дорогах

Пятая церемония вручения профессиональной премии Galileosky Telematics Awards пройдет в Перми 5 июня в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). В мероприятии примут участие более ста разработчиков, инженеров и руководителей из разных регионов России, от Дальнего Востока до столицы. Организатором выступает компания Galileosky, один из ведущих российских производителей оборудования для цифровизации транспортной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Организаторы премии сообщают, что программа включает образовательные сессии, обмен опытом и презентацию лучших проектов в области нефтегазовой и горной добычи, ЖКХ, грузоперевозок и сельского хозяйства. Участники расскажут о том, как использование программируемых GPS/ГЛОНАСС-терминалов помогает сокращать простои самосвалов, контролировать буровые установки, автоматизировать взвешивание сельскохозяйственной продукции, передавать данные с морских судов в Арктике, управлять вывозом медицинских отходов, улучшать точность геолокации и предотвращать засыпание водителей за рулем.

Эксперты поделятся примерами применения искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и автоматизации в автопарках. Гости смогут увидеть работу телематического оборудования с использованием технологий BLE, CAN и SCADA.

«Сегодня предприятия ищут не просто технологии, а решения, которые приносят конкретные экономические выгоды. Премия Galileosky Telematics Awards – это площадка, где представлены кейсы, доказавшие свою эффективность в реальных условиях, от карьеров и полей до логистики и ЖКХ. Для компаний Пермского края это отличная возможность за один день узнать, какие инструменты позволяют снизить затраты, повысить производительность и быстрее внедрить цифровые технологии в бизнес», – отметил основатель Galileosky Алексей Коняев.

К участию приглашаются руководители, инженеры и специалисты, отвечающие за автоматизацию, цифровизацию, оптимизацию расходов и повышение эффективности предприятий. Мероприятие состоится с 10:00 до 19:00, необходима предварительная регистрация на сайте.

Цифровизация экономики, включая внедрение искусственного интеллекта и развитие кадрового потенциала, осуществляется в Пермском крае в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого – повышение производительности, технологическая независимость и устойчивый рост регионов России.

Galileosky Telematics Awards – ежегодная профессиональная премия, направленная на продвижение отечественных разработок, распространение успешных кейсов и повышение уровня отраслевых проектов. Galileosky – один из ведущих производителей оборудования для цифровизации транспорта в России. Более 1 млн терминалов Galileosky эксплуатируются в 100 странах по всему миру.

