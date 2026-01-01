В Пермском крае ночью вводился режим ракетной опасности Он действовал около двух часов Поделиться Твитнуть

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В 2 часа 40 минут ночи 5 мая в Пермском крае был введён режим ракетной опасности. Из-за этого закрыли аэропорт Большое Савино для приёма и отправки рейсов. Об этом сообщили в РСЧС и Росавиации.

Рейс из Перми в Сочи отложили на восемь часов, до 13:40, в Санкт-Петербург — до 13:10, а рейс из Москвы в Пермь приземлился в Тюмени.

Около 5 часов утра режим ракетной опасности был отменён, работа аэропорта возобновлена.

Отметим, что ракетная опасность ночью была объявлена на всей территории Приволжского федерального округа, а ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в 15 российских аэропортах.

Средства ПВО за ночь сбили 289 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.