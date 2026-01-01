В Перми заработали городские фонтаны

Константин Долгановский

В Перми запустили десять фонтанов. В будние дни они будут работать с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные — с 09:00 до 01:00, а после праздников — с 18:00 до 00:00.

До середины апреля все фонтаны были закрыты на профилактику, чтобы защитить оборудование. По информации МКУ «Пермблагоустройство», перед запуском их тщательно готовили: прочищали форсунки, ставили и подключали насосы, заливали систему водой и проверяли акустику. После этого фонтаны тестировали.

Во время подготовки на пяти фонтанах нашли проблемы с гидроизоляцией. Сейчас работы по её восстановлению ведутся на улице Ласьвинская, 15а, в скверах Олега Новосёлова и Уральских Добровольцев, а также на двух фонтанах в саду, посвящённом 250-летию Перми. Завершить их планируют до 15 мая.

Фонтаны перед зданием Законодательного собрания и на площади перед Театром-Театром снова демонстрируют светомузыкальные представления. Театральный фонтан работает ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед Законодательным собранием — с 22:45 до 23:00.

Каждый день фонтаны очищают минимум дважды, а в 64 и 68 кварталах на эспланаде уборка проводится не реже трёх раз в сутки. Обработка воды осуществляется три раза в день.

