Имущество обанкротившегося агропредприятия из Прикамья оценили в 125 млн рублей

Согласно экспертному заключению, опубликованному на «Федресурсе», рыночная стоимость имущества ООО «Великоленское», признанного банкротом в 2024 году, оценивается в 125,3 млн руб. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В оценку вошли все активы, необходимые для ведения бизнеса, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарные запасы, сырье, готовую продукцию, права требования и текущие обязательства, возникшие после подачи заявления о банкротстве.

Балансовая стоимость предприятия на конец 2025 года, согласно бухгалтерской отчетности, составила 89,1 млн руб.

ООО «Великоленское» специализировалось на производстве молочной, мясной и зерновой продукции, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Собственниками компании являлись Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал предприятие банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев. На момент принятия решения задолженность компании перед кредиторами составляла 34,3 млн руб. В январе 2025 года имущество предприятия было выставлено на продажу по той же начальной цене.

