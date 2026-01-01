Жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку леса

ГУ МВД России по Пермскому краю

Городской суд Березников в Пермском крае вынес приговор по уголовному делу против жителя Чердынского округа. Его признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что работник лесозаготовительной компании, выполняя свои обязанности, превысил границы отведенной ему делянки. Он сделал это с целью ускорить процесс заготовки древесины.

Незаконные действия нанесли ущерб лесному фонду России на сумму более 6 млн руб.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься лесозаготовкой и лесопереработкой в течение одного года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего: с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба в пользу муниципального бюджета.

