Маслозавод «Нытвенский» решил опекать быка Гаврюшу из пермского зоопарка

фото: зоопарк Перми

Маслозавод «Нытвенский», крупнейшее в Пермском крае предприятие по переработке молока и производству молочной продукции, присоединился к программе опеки Пермского зоопарка, взяв шефство над хайлендским быком по кличке Гаврюша.

Он проживает в тематической зоне «Горный мир» вместе с двумя коровами той же породы. В зоопарке рассказали, что у быка дружелюбный характер, и он не обижает своих соседок. Гаврюша любит лакомства и всегда бежит к обеду первым.

Гаврюша и его подруги относятся к шотландской хайлендской породе коров. Они известны своей длинной шерстью, защищающей их от холода и дождя, большими изогнутыми рогами и выносливостью в суровых климатических условиях. Эта порода одна из старейших зарегистрированных пород крупного рогатого скота, зародившаяся в Шотландии.

Эти коровы неприхотливы в еде. Питаются травой, ветками кустарников и даже кореньями, которые выкапывают своими мощными рогами.

Несмотря на свои внушительные рога, хайленды миролюбивы и не проявляют агрессии к людям. Однако, если почувствуют угрозу для себя или своих детёнышей, могут атаковать без раздумий.

Весит такая мохнатая корова почти тонну.

