Суд в Пермском крае обязал вернуть аванс за несостоявшуюся сделку

Куединский районный суд Пермского края вынес решение о возврате аванса по несостоявшейся сделке купли-продажи недвижимости, сообщили в пресс-службе краевого суда.

В феврале 2023 года жительница Куединского района заключила договор с покупателем на продажу своей квартиры в Татышлинском районе Республики Башкортостан, получив предоплату в размере 250 тыс. руб. Однако сделка не была завершена, и покупатель потребовал возврата средств через суд.

Продавец утверждала, что покупатель сам уклонялся от оформления сделки, продолжая пользоваться недвижимостью. Суд проанализировал материалы дела и установил, что переведенная сумма была авансом, а не задатком. Аванс не выполняет обеспечительной функции и подлежит возврату независимо от причин, по которым сделка не состоялась.

На основании этого суд постановил взыскать с продавца в пользу покупателя 250 тыс. руб. и возместить судебные расходы.

Решение пока не вступило в законную силу.

