Пермский дзюдоист выиграл Кубок Европы

Юный спортсмен из Перми Рустам Кашипов, занимающийся в спортивной школе олимпийского резерва «Пермский Кодокан», стал единственным представителем Пермского края в сборной России на международном турнире по дзюдо в Тбилиси, и именно он в весовой категории до 81 кг среди юношей до 18 лет завоевал звание чемпиона Европы.

В соревнованиях приняли участие более 360 дзюдоистов из 17 разных стран.

Летом Рустам Кашипов представит Россию и Пермский край на первенстве Европы в Испании.

