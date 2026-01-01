В Перми грузовик потерял управление и опрокинулся
На дороге, ведущей к Вышке 1 в Перми, 1 мая случилось необычное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.
На подъёме автомобиль остановился и не смог продолжить движение. А затем машина начала двигаться назад и опрокинулась, перевозимый груз оказался на асфальте.
По данным издания, разместившего фото с инцидентом, грузовик никого не задел. Пострадавших в результате ДТП нет.
