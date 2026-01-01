Пермское УФАС наложило штраф на электроэнергетическую компанию за повышение цен

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за нарушение антимонопольного законодательства.

Как пояснили в ведомстве, компания, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно увеличила цены на услуги по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. В соответствии с законодательством, стоимость таких услуг должна определяться на основе реальных затрат владельца инфраструктуры. Однако «Парма Инжиниринг» не предоставила доказательств обоснованности своих расходов, что привело к ограничению конкуренции на смежном товарном рынке и нарушению прав потребителей. В результате компания была оштрафована на 50 тыс. руб.

В настоящее время «НПФ «Парма Инжиниринг» оспаривает решение УФАС и предписание об устранении нарушений в судебном порядке.

