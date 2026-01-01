Объявлен поиск подрядчика на ремонт исторической поликлиники в Березниках В ней в годы войны работал эвакогоспиталь Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

Управление капитального строительства Пермского края объявило тендер на поиск подрядчика для ремонта поликлиники в Березниках. Результаты конкурса будут объявлены 19 мая.

Трёхэтажное здание, занимающее почти 6 тыс. кв. м, требует проведения масштабных работ. В их число входят обновление всех внутренних помещений, включая коридоры и кабинеты; замена инженерных коммуникаций и систем вентиляции; ремонт фасада с установкой новой водосточной системы, крылец и входных групп для обеспечения удобства передвижения маломобильных граждан.

Поликлиника, расположенная по ул. Деменева, 12, является почти ровесником города. Её открыли в 1938 году, а в годы Великой Отечественной войны здесь работал филиал эвакогоспиталя. Различные виды ремонтных работ проводились в здании в разное время.

Согласно плану, капитальный ремонт завершится до конца 2028 года. При этом все работы будут выполняться без прекращения работы поликлиники и оказания медицинской помощи пациентам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.