Пермяка осудили на 9,5 лет за попытку убийства в новогоднюю ночь

Сергей Глорио

Суд Мотовилихинского района Перми признал виновным в покушении на убийство жителя города 1998 г.р. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и п/п «д» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью и опасным для окружающих способом).

По данным следствия и суда, 1 января 2026 года ночью между двумя мужчинами после совместного распития спиртного возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый вылил легковоспламеняющуюся жидкость на лицо и одежду 55-летнего потерпевшего и поджег её. В результате загорелись находившиеся рядом предметы мебели и подоконник, что привело к задымлению кухни и всей квартиры, где проживали другие люди. Обвиняемый, убедившись, что одежда и мягкие ткани потерпевшего загорелись, покинул место происшествия.

Очевидцы потушили пламя на теле пострадавшего и в кухне с помощью подручных средств. Мужчина был доставлен в больницу с ожогами тела, лица и конечностей, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Сотрудники полиции ОП №4 УМВД России по Перми оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Следователи СК России задержали его, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Были проведены многочисленные следственные и процессуальные действия, включая допросы свидетелей, судебные экспертизы и осмотр вещественных доказательств.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

