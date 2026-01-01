В минтрансе напомнили о старте авиарейсов из Перми в Батуми

С 9 июня из Перми в Батуми начнут выполняться прямые авиарейсы, напомнили в минтрансе Прикамья.

По вторникам и пятницам из пермского аэропорта Большое Савино в Батуми будут отправляться самолёты в 03:20 и 05:20 соответственно. Прибытие в Батуми запланировано на 06:05 и 08:05. Обратные рейсы по понедельникам и четвергам будут вылетать в 21:20 и 22:30, с прибытием в Пермь в 02:00 и 02:55. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Ред Вингс». Время в пути до Батуми составит 3 часа 34 минуты.

Минимальная стоимость билета в одну сторону с ручной кладью весом до 5 кг — 14,3 тыс. руб.

