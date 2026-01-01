В Перми в три раза вырос спрос на готовый бизнес по разработке сайтов Интерес также увеличился к компьютерным клубам и пищевому производству Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В первом квартале 2026 года в Перми спрос на готовый бизнес в сфере разработки сайтов и приложений вырос по сравнению с прошлым годом в три раза. В лидерах по росту интереса также оказались компьютерные клубы и пищевое производство. Об этом сообщает «Авито».

В целом к ИТ-бизнесу спрос вырос на 79% квартал к кварталу. Продолжает увеличиваться и спрос на арендный бизнес (+22%), а также бизнесы в сфере услуг и развлечений (+12% и +9% соответственно). Среди лидеров по росту интереса также отмечен фастфуд (+80%). По объёму спроса лидерами, как и годом ранее, оказались общепит — 21% (-1 п.п.), сфера торговли — 16% и ИТ-бизнес — 12% (-2 п.п.).

«Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределённости предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток», — прокомментировал директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

По словам аналитиков, объём предложения готового бизнеса, представленного на платформе, также не претерпел значительных изменений за год. Лидеры — готовый бизнес в сфере торговли (24%), общепита (15%) и услуг (13%). Ощутимый рост показало количество объявлений о продаже ПВЗ (+50% год к году), аренде недвижимости (+43%), бытовых услугах (+29%).

По динамике цен самое заметное снижение средней стоимости было зафиксировано на ИТ-бизнес — на 6%, до 63 тыс. руб. Рост был отмечен на предприятия в сфере туризма — на 7%, до 10 млн руб. в среднем.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.