Директор пермской компании не заплатила 40 млн рублей налогов Уголовное дело передано в суд

Константин Долгановский

Руководитель пермской компании по производству и продаже химических реагентов обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По информации СУ СК России по Пермскому краю, сумма долга превысила 40 млн руб.

Как установило следствие, обвиняемая, 1982 г.р., уклонялась от уплаты налогов с января 2021 года по март 2024-го. На неё было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ. Во время расследования оперативники провели обыски в офисе организации, изъяли документацию и электронные носители информации, в целом объём уголовного дела составил 18 томов.

На имущество женщины наложен арест на общую сумму свыше 40 млн руб., в том числе на транспортные средства, квартиру и земельные участки. В данный момент следком завершил расследование. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

