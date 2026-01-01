Две пермские бьюти-предпринимательницы стали фигурантками уголовных дел Их подозревают в мошенничестве

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Две предпринимательницы из Перми, работающие в бьюти-сфере, стали фигурантками уголовных дел. Как уточнили в пресс-службе полиции, женщин 1989 и 1994 г.р. подозревают в мошенничестве при получении выплат по социальному контракту.

Их причастность к противоправным действиям была выявлена оперативниками ОЭБиПК отдела полиции Орджоникидзевского района Перми. Установлено, что обе занизили свои доходы, чтобы получить статус малоимущих и заключить контракт на открытие бизнеса.

«С целью заключения социального контракта на открытие бизнеса в сфере косметических услуг каждая из подозреваемых предоставила в уполномоченное профильное ведомство документы с заведомо ложными сведениями о своём среднем доходе, в результате чего они приобрели статус малоимущих», — рассказали в ведомстве.

Затем с обеими исполнительный орган заключил соцконтракт, по которому каждая получила от 300 до 350 тыс. руб. При этом деньги фигурантки использовали не по назначению, что является нарушением условий контракта.

В отношении женщин следователи территориального отдела внутренних дел возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В данный момент ведётся расследование.

