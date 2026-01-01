В Прикамье утвердили план развития конкуренции до 2030 года В перечень приоритетных направлений вошли девять сфер бизнеса

В Пермском крае официально утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции на 2026-2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ разработан с учётом обновлённых стандартов и охватывает девять ключевых товарных рынков региона. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В перечень приоритетных направлений вошли:

— производство и сбыт сельхозпродукции;

— услуги связи и интернет;

— медицинские услуги;

— розничная торговля лекарствами;

— пассажирские перевозки;

— добыча полезных ископаемых;

— торговля продуктами в неспециализированных магазинах;

— гостиничный бизнес;

— общественное питание.

Для каждого из этих рынков определены целевые показатели и конкретные меры, направленные на устранение административных барьеров, поддержку бизнеса и повышение качества услуг для жителей края.

Особое внимание уделено поддержке местных аграриев: им будет оказана информационная и методологическая помощь для расширения сбыта фермерской продукции. В сфере связи планируется упростить операторам доступ к инфраструктуре, а в медицине — повысить доступность для предпринимателей и улучшить качество обслуживания граждан.

В сфере пассажирских перевозок акцент сделан на повышении эффективности и полном удовлетворении потребностей населения. Также власти обеспечат максимальную доступность продовольствия, в том числе в отдалённых районах, и продолжат мониторинг цен на социально значимые товары, поддерживая местных производителей и разнообразие ассортимента.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что реализация «дорожной карты» должна создать новые возможности для бизнеса и сделать товары и услуги более доступными для всех жителей Пермского края к 2030 году.

