За неделю в Перми 14 человек пострадали в авариях В краевой столиц произошло 8 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 апреля по 3 мая Перми зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых трое — несовершеннолетние. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

За тот же период сотрудники ведомства зафиксировали почти полторы тысячи нарушений. Почти 50 водителей управляли автомобилями с признаками опьянения: 23 из них были в состоянии алкогольного опьянения, 19 отказались от медицинского освидетельствования, а семеро сели за руль повторно, несмотря на уже имевшиеся признаки опьянения.

Кроме того, 46 человек управляли транспортом без водительских удостоверений. Зафиксировано 12 случаев выезда на встречную полосу, 54 — непредоставления преимущества пешеходам, 65 нарушений со стороны самих пешеходов и 34 случая несоблюдения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД и заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.