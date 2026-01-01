Пермский край вошёл в топ-30 регионов России по темпам роста зарплат Лидером рейтинга стал ЯНАО

Константин Долгановский

Пермский край занял 27-е место в рейтинге регионов России с наиболее быстрым ростом заработной платы. По данным исследования РИА Новости, чтобы половина работников в регионе получала зарплату в 200 тыс. руб. и выше (с учётом покупательной способности), потребуется примерно 8,3 года. Для достижения уровня, при котором 75% жителей будут получать такую зарплату, потребуется 10 лет и 8 месяцев.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан, где зарплаты растут быстрее всего. В этих регионах при сохранении текущих темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тыс. руб. и более не позже чем через семь лет.

Рейтинг РИА Новости

Эксперты отмечают, что сумма в 200 тыс. руб. стала для многих россиян психологическим маркером «достойного заработка». В то же время, в Пермском крае, как и в других регионах, наблюдается значительный разрыв в уровне зарплат, что связано с различиями в экономической структуре и ценах на товары и услуги.

По данным исследования, высокие зарплаты в северных регионах и крупных федеральных городах часто нивелируются высокими ценами. В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тыс. руб. чуть более чем через восемь лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. В то же время, в некоторых регионах, таких как Ингушетия и Чечня, на это потребуется более 19 лет.

Исследование проводилось с учётом разницы в розничных ценах и покупательной способности.

