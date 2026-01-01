Правительство РФ списало 4,8 млрд рублей долга Пермского края по бюджетным кредитам Мера призвана улучшить условия для региональной экономики и повысить уровень жизни граждан

Константин Долгановский

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 21 региону спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма списания превышает 114 млрд руб. Это решение, сказано в сообщении на сайте правительства, направлено на снижение долговой нагрузки на бюджеты субъектов РФ, улучшение условий для региональной экономики и повышение уровня жизни граждан.

В список регионов, которые получат списание, помимо Пермского края, входят Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский и Хабаровский края, а также Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская области и Еврейская автономная область. Кроме того, списание коснётся Ненецкого автономного округа.

Сумма списания соответствует объёмам инвестиций, которые регионы вложили в проекты по модернизации жилищно-коммунального хозяйства (в том числе в замену лифтов в многоквартирных домах), по переселению граждан из аварийного жилья, обновлению общественного транспорта, докапитализации фондов развития промышленности и пр.

Пермскому краю спишут 4 млрд 795 млн руб.

На совещании с вице-премьерами 4 мая Михаил Мишустин подчеркнул, что списание задолженности позволит высвободить значительные средства в региональных бюджетах, что будет способствовать дальнейшему развитию экономики и улучшению качества жизни граждан.

Эта инициатива реализуется в соответствии с поручением президента, данным по итогам его Послания Федеральному собранию в 2024 году.

