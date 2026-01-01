В Пермском крае обещают усиление ветра до 20 метров в секунду

По информации Пермского ЦГМС, 5 мая в отдельных районах Пермского края возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом пишет ВЕТТА.

В связи с ожидаемыми погодными условиями рекомендуется:

1. Держаться подальше от деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними.

2. В случае аварийных ситуаций на электросетях следует немедленно отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

3. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Учитывайте состояние дорожного покрытия при выборе скорости.

4. Пешеходам следует быть особенно внимательными при передвижении и переходе проезжей части.

5. Проверьте систему вентиляции при использовании газовых приборов.

В случае экстренной необходимости звоните в службы спасения: «01» — с городского телефона, «101» или «112» — с мобильного, вызов бесплатный.

