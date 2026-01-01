В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО бойцами из Верещагинского округа Владимира Ханжина и Сергея Саначева похоронят 5 мая

Фото: администрация Верещагинского окргуа

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погибли двое военнослужащих из Пермского края — ефрейтор Владимир Ханжин и рядовой Сергей Саначев. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на странице в соцсетях.

Владимир Ханжин родился в Верещагино 26 апреля 2000 года. Окончил Кукетскую основную школу, а потом учился в Верещагинском многопрофильном техникуме. Мужчина служил в ВС РФ с декабря 2019-го по декабрь 2020-го. Работал в сфере ремонта и строительства. На СВО был разведчиком и погиб 30 января 2025 года.

Сергей Саначев родился в Верещагино 25 сентября 1975 года. Окончил 9 классов в п. Карагайлы в Казахстане. В Верещагино переехал в 1980 году. Получил профессию каменщика-монтажника в ПУ-61. Служил в ВС РФ, затем работал монтёром пути в ПРМЗ, ПЧ-1, занимался ремонтом лифтов в Перми и Удмуртии. На СВО служил механиком-водителем и погиб 25 марта 2026 года.

У него остались двое детей.

Церемония прощания с военнослужащими состоится 5 мая с 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 начнётся траурный митинг.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

